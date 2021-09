Europa League : Genk arrache la victoire dans les arrêts de jeu au Rapid Vienne

Genk a arraché la victoire dans les arrêts de jeu (0-1) sur la pelouse du Rapid Vienne, ce jeudi soir, lors de son entrée en lice en Europa League cette saison. Paul Onuachu a inscrit le but victorieux à bout portant à la... 92ème minute de jeu ! Dans l'autre rencontre du Groupe H, West Ham s'est imposé 0-2 au Dinamo Zagreb.

Face à l'adversaire a priori le plus docile du Groupe H, Paul Onuachu avait pensé donner l'avantage aux Limbourgeois une vingtaine de minutes plus tôt, mais le but de l'attaquant nigérian a été annulé en raison d'une position de hors-jeu de Junya Ito, auteur d'une passe décisive... qui ne l'a donc pas été à ce moment-là.

L'ailier japonais s'est bien rattrapé dans les arrêts de jeu en adressant un centre parfait à destination de Paul Onuachu après un bel effort sur le flanc droit. Le meilleur buteur de la Pro League la saison passée, n'a eu qu'à tendre la jambe pour offrir les trois points à Genk.

Vainqueur de la Coupe de Belgique la saison dernière face au Standard (2-1), Genk s’est vu projeter au troisième tour qualificatif de la Champions League. Mais la marche était trop haute pour les hommes de John van den Brom qui ne sont pas parvenus à venir à bout du Shakhtar Donetsk.

Versé dans le groupe H de l’Europa League en compagnie du Dinamo Zagreb, West Ham et Rapid Vienne, le Racing n’aura pas la tâche facile... mais il a idéalement débuté sa campagne en Europa League par une victoire en déplacement chez les deuxièmes du championnat d’Autriche la saison dernière. Cette saison, le Rapid n'a pas encore réussi à remporter deux matches de suite et pointe à une modeste neuvième place avec 8 points sur 21.