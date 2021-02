Europa League : Gareth Bale revit, Lucas slalome et Tottenham s'impose

Europa League : Lucas slalome dans la défense adverse et marque - Europa League - 18/02/2021 En difficulté depuis le début de saison avec Tottenham, où il a été prêté par le Real Madrid, Gareth Bale revit le temps d’une soirée ce jeudi en Europa League. Opposés au petit poucet Wolfsberger, Tottenham et particulièrement l’attaquant Gareth Bale s’éclatent. Le Gallois a d’abord servi Heung-Min Son sur le premier but (0-1, 13') avant de marquer le deuxième but des siens. Lancé par Doherty en profondeur, Bale met dans le vent son adversaire à l’aide d’un crochet et enchaîne avec une belle frappe du pied gauche (0-2, 28'). Six petites minutes plus tard, le Brésilien Lucas réalise un magnifique slalom dans la défense adverse et inscrit le but du 0-3. A la mi-temps, Tottenham mène 0-3 sur le terrain de Wolfsberger en Autriche lors du match aller des 1/16 de finale de l’Europa League.