Europa League : Gand n'a pas fait le poids face à Hoffenheim

La Gantoise s'est lourdement inclinée face à Hoffenheim lors de la 2e journée du groupe L de l'Europa League jeudi soir à la Ghelamco Arena. Belfodil (36e), Grillitsch (52e) et Gacinovic (73e), Dabbur (90e+4) ont inscrit les quatre buts allemands alors que Kleindienst (90e+3) a réduit la marque. Avec deux défaites en autant de rencontres, les Gantois occupent la dernière place de leur groupe.

Après la pause, Hoffenheim a confirmé rapidement sa domination en plantant un deuxième but via Grillitsch, oublié par la défense gantoise (52e). Les Allemands ont géré tranquillement leur avance et Gacinovic, tout juste monté au jeu, a planté le 0-3 (73e). Dans les arrêts de jeu, Kleindienst a réduit la marque (90e+3) avant que Dabbur ne fixe le score final à 1-4 (90e+4).

