Europa League : Gand – Hoffenheim, il est temps de se relever (Live commenté 18h55)

14 matches joués, dix défaites déjà pour la Gantoise qui cette saison n’y arrive pas. Et le départ de Jonathan David pour Lille n’explique pas tout. Il est donc plus que temps pour Gand que l’électrochoc arrive, sous peine de déjà voir la suite de l’Europa League s’envoler et de lutter en championnat pour ne pas descendre.

Comment cette équipe qui a terminé vice champion la saison passée est devenue à ce point mauvaise ? Car lundi, lors des retrouvailles avec son ancien coach, Jess Thorup, Gand s’est incliné contre Genk après avoir pourtant mené. Ce jeudi soir, Gand reçoit Hoffenheim lors de la deuxième journée d’Europa League. Et après la défaite contre le Slovan Liberec, il faudra envisager de prendre quelque chose, même si les Allemands sont les favoris du groupe. Sortir une grosse performance est donc primordial pour la Gantoise.

La pression est donc maximale sur les épaules de Wim de Decker. Réponse sur le coup de 18h55.