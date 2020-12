Europa League: Gand enchaîne une cinquième défaite consécutive en Europe contre Liberec

Gand - Slovan Liberec - © KURT DESPLENTER - BELGA

La Gantoise - Slovan Liberec : 1-2 - Europa League 2021 - Phase de poule - 03/12/2020 Cinquième match en Europa League et cinquième défaite pour La Gantoise qui n'arrive décidément pas à se distinguer positivement sur la scène européenne. Malgré un but de Yaremchuk (60e), les Buffalo's se sont inclinés 1-2 contre le Slovan Liberec suite aux buts de Mara (32e) et Kacharaba (55e).