Europa League : Franky Vercauteren déçu après la défaite de l’Antwerp face aux Rangers : "Ça aurait pu être 5-5 ou 6-6"

Après la défaite de l’Antwerp 3-4 face aux Rangers, Franky Vercauteren a admis être surpris du score final de la rencontre : "On avait prévu pas mal de choses qui se sont passées dans la rencontre mais d’un autre côté, je ne m’attendais pas à un tel score. Ça aurait même pu être 5-5 ou 6-6 si on regarde au niveau des occasions".

Le coach anversois est satisfait de l’efficacité des siens mais regrette tout de même quelques détails : "Les deux équipes ont été efficaces mais je pense que les Rangers étaient prenables défensivement et qu’il y avait quelque chose à faire mais le match aurait pu basculer de tous les côtés".

Ce sont surtout les erreurs défensives qui ont permis aux Rangers de revenir dans le match pour Franky Vercauteren : "Je pense que nous avons fait des petites erreurs individuelles, surtout dans la relance. Dans un match pareil, c’est très important de bien défendre donc si on encaisse quatre buts et qu’on donne quelques occasions en plus c’est difficile d’obtenir un résultat".