L'Antwerp n'a déjà plus le choix ! Défait lors des ses deux premiers matches d'Europa League et lanterne rouge du groupe D avec son zéro sur 6, le Great Old doit absolument redresser la barre lors du 3e match sous peine de (déjà) voir ses espoirs européens s'envoler.

Et si, il y a quelques années, ce bouillant déplacement sur la pelouse de Fenerbahce aurait pu s'apparenter à un défi impossible, aujourd'hui le scénario est quelque peu différent. Franchement pas convaincants depuis le lever de rideau cette saison, les Turcs ne sont que 3e du groupe avec un petit point glané en deux rencontres. Et s'ils avaient su grappiller une unité sur la pelouse de Francfort lors du premier match, ils ont bu la tasse dans la foulée, giflés par l'Olympiakos à domicile.

Défait au bout du suspense par Francfort lors de la 2e journée (but à la...91e minute), l'Antwerp a donc une occasion en or d'enfin lancer sa saison européenne en accrochant un "gros" à son tableau de chasse. Mais pour ce faire, il faudra se montrer bien plus efficace que contre Francfort, où la maladresse chronique des avants anversois avait finalement coûté cher.

Début des hostilités en direct vidéo et commenté dès 18h45.



Les compos :

Fenerbahçe : Bayindir, Tisserand, Kim, Szalai, Osay-Samuel, Sosa, Luiz Gustavo, Kadioglu, Özil, Berisha, Valencia



Antwerp : Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Yussuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey