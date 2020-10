Europa League : exploit de l'Antwerp vainqueur face à Tottenham et seul en tête de son groupe

L’Antwerp s’est offert le scalp du favori du groupe Tottenham jeudi soir au Bosuil en s’imposant 1-0 lors de la 2ejournée de la poule J d’Europa League.

Les Anversois se sont logiquement imposés dans cette rencontre qu’ils ont abordée avec concentration et engagement au contraire de leurs adversaires que l’on n’a pas toujours senti concernés par l’enjeu.

L’équipe d’Ivan Leko s’est donc procuré les meilleures occasions de cette rencontre et a fait la différence à la 29e minute grâce à un but de Lior Refaelov.

Grâce à ce succès, l’Antwerp prend la tête de son groupe avec 6 points sur 6, soit trois de plus que Tottenham et que le LASK Linz, prochain adversaire du Great Old. Ludogorets, battu 4-3 par les Autrichiens, est dernier du groupe avec zéro points.