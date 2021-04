Europa League en direct : suivez Ajax Amsterdam - AS Roma (LIVE vidéo 21H)

L'Ajax Amsterdam et l'AS Rome s'affrontent jeudi soir, à 21H00, en quarts de finale aller d'Europa League, un choc au parfum de Champions League.

L'Ajax aura fort à faire en recevant la Roma, dernier représentant italien en Coupe d'Europe cette saison et tombeur du Shakhtar Donetsk en 8es.

Dans les autres rencontres de la soirée, on pointera le duel entre Grenade et Manchester United, vainqueur de la compétition en 2017, ou encore celui entre le Slavia Prague et Arsenal. Deux formations anglaises favorites, mais opposées à des équipes redoutables.

Le programme des quarts de finale aller : Grenade (ESP) - Manchester United (ENG), Arsenal (ENG) - Slavia Prague (CZE), Ajax Amsterdam (NED) - AS Rome (ITA) et Dinamo Zagreb (CRO) - Villarreal (ESP).

Les matches retour sont prévus le 15 avril.