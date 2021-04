L'Ajax Amsterdam et l'AS Rome s'affrontent jeudi soir, à 21H00, en quarts de finale aller d'Europa League, un choc au parfum de Champions League. Klaassen a ouvert le score à la 39e minute de jeu. A la fin de la première mi-temps,

Après une mauvaise passe en retrait de Diawara (AS Rome), Klaassen (Ajax) en a profité pour remettre sur la droite à Tadic qui a joué le une-deux dans le rectangle romain. Klaassen n'avait plus qu'à pousser le ballon au bout des filets. C'est le 23e but de la saison pour le Néerlandais de 28 ans.

Les compositions :

Ajax: Scherpen, Timber, Rensch, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Gravenberch, Neres, Tadic, Antony