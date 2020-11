Parmi les trois clubs belges engagés en Europa League, l’Antwerp est celui qui a le plus de chances de se qualifier pour les seizièmes de finale. Après avoir remporté leurs deux premiers matches dans cette poule J, les Anversois ont manqué une belle occasion de prendre une avance conséquence en s’inclinant 0-1 contre le LASK Linz. Des Autrichiens qu’ils retrouvent ce jeudi pour la 4e journée dans une rencontre à suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio à partir de 18h55.

Inutile de dire que la bande d’Ivan Leko a tout intérêt à remporter ce duel avant les deux derniers matches contre Ludogorets et Tottenham. Au classement, l’équilibre règne à la mi-parcours avec six points pour Tottenham, l’Antwerp et le LASK. Ludogorets est dernier avec zéro point.