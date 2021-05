Europa League en direct : AS Rome - Manchester United (LIVE vidéo et commenté 21H)

L’AS Roma aura besoin d’un exploit monumental au Studio Olimpico ce jeudi en demi-finale retour d’Europa League. Après leur deuxième période catastrophique au match aller et la défaite 6-2 à Old Trafford, les Romains doivent en effet s’imposer avec 4 buts d’écart ou plus pour espérer se qualifier pour la finale. Un défi presque impossible qu’ils tenteront de relever sur le coup de 21h en direct vidéo sur Auvio.

L’état de forme des Giallorossi ne joue d’ailleurs pas en leur faveur. Persécutés par les blessures et démotivés, ils n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matches de Serie A. Loin d’être idéal pour préparer un tel rendez-vous.

En face, tout roule ! Du moins sportivement. Les Red Devils n’ont perdu qu’un match depuis février et son confortablement installés à la 2e place de Premier League. Déroutants à l’aller, Bruno Fernandes et Edinson Cavani sont prêts à remettre ça lors de ce match retour. L’équipe d’Ole Gunnar Solsjkaer devra toutefois veiller à se couper des tensions qui entourent le club et surtout ses dirigeants, contestés vivement par les supporters dimanche au point de provoquer l’annulation du duel face à Liverpool.

Une finale d’Europa League suffira-t-elle à les calmer ?