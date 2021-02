Europa League : Elimination cruelle pour Bruges, surpris par un cynique Dynamo Kiev (0-1)

L’aventure s’arrête donc là pour Bruges. Beaucoup trop tôt, aurait-on envie d’ajouter. Il n'y a plus de club belge sur la scène européenne. Et à ce stade, alors qu'on disputera à peine les 8e de finale, c'est franchement décevant.

Même décimés par l’absence de plusieurs cadres (Lang, Vanake, Rits, De Ketelaere), les Blauw&Zwart ont fait mieux que tenir tête à Kiev et auraient pu (dû) briguer une qualification. Mais ils ont péché par manque de réalisme, d'audace ou de folie, peut-être.

Que c’est cruel pour Bruges ! Dans une bonne position après le partage du match aller (1-1), les Brugeois sont passés à quelques minutes d’une qualification méritée mais ont été surpris en toute fin de match sur un but opportuniste de Buyalskyy (0-1).

Lentement mais sûrement, même, on sent que ce Bruges , logiquement prudent en début de match, ose mettre le nez à la fenêtre. Les occasions concrètes se font toujours aussi rares, mais la possession, elle, est clairement belge.

“Tenir bon et forger l’exploit”. Les minutes défilent mais la physionomie ne change pas. Le bloc brugeois presse haut et tue dans l’œuf le moindre brouillon d’occasion ukrainienne.

Seul fait d’armes d’un premier quart d’heure indécis à défaut d’être flamboyant, la carte jaune adressée au jeune Van den Keybus pour une vilaine et infortunée intervention par derrière.

“Tenir bon et forger l’exploit, tenir bon et forger l’exploit…” ce refrain infernal doit trotter dans la tête des Brugeois en montant sur le terrain du Jan-Breydel Stadium.

A la 23e, Mata se lance dans une séance de gris-gris dont il a le secret. Un crochet, deux crochets pour mettre son défenseur dans le vent puis un petit centre qui trouve le crâne dégarni du longiligne Dost. Seul au milieu d’une jungle de maillots blancs, le sérial buteur batave cadre sa tête mais elle manque de puissance.

Et quand le Dynamo tente, une fois n’est pas coutume, de mettre le turbo dans l’axe, l’impérial Kossounou veille au grain.

Simon Mignolet, lui, se dégourdit les jambes en faisant jou-jou avec un attaquant ukrainien venu à sa rencontre. C’est risqué, ça a dû faire trembler quelques guibolles brugeoises dans le stade, mais c’est finalement maîtrisé. 0-0 à l’entracte et un Bruges qui gère tranquillement son sujet.

Un bambin pour en remplaçer un autre, Van der Bempt monte au relais de Van den Keybus, touché à la cheville. Sur le terrain, on reprend les mêmes et on recommence. Vormer trouve un Dost toujours aussi aérien mais toujours aussi peu précis. Dommage.