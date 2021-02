C’est le retour de l’Europa League. Place au match aller des 1/16e de finale. Avec pour commencer, un déplacement du Club de Bruges au Dynamo Kiev. Initialement prévu à 18h55, ce match a été avancé à 16h à cause des températures glaciales (sous les -20°C) annoncées en soirée dans la capitale ukrainienne.

Ce duel sera également marqué par les absences dans le camp brugeois, frappé par le coronavirus. Mardi, les cas positifs de Hans Vanaken ainsi que du coach Philippe Clément et de l'ensemble de son staff, sont venus s'ajouter à ceux de Stefano Denswil et Matej Mitrovic. Malade mais négatif, Noa Lang a lui aussi dû déclarer forfait mercredi matin alors que Charles De Ketelaere a présenté quelques symptômes ces derniers jours mais sera de partie.

Le Club de Bruges aura au moins pu souffler un peu ce week-end. La faute au report du match contre Charleroi. Il faudra jongler pour recaser la journée plus tard dans le calendrier, mais ce report pourra peut-être servir les hommes de Philippe Clément.

En effet, Bruges fait un long déplacement du côté de Kiev pour affronter le Dynamo. Un match important qui pourrait déjà mettre les bases d’une possible qualification pour les 1/8e de finale de l’Europa League.

Si Bruges n’a pas joué ce week-end, le Dynamo a dû puiser dans ses ressources. Mené, Kiev s’est finalement imposé 3-1 contre Olimpik Donetsk lors de la 14e journée de Premier League ukrainienne. Il faudra donc bien récupérer.

Philippe Clément prend en tout cas cet adversaire au sérieux : "Nous les avons éliminés l’an passé en préliminaires de la Ligue des Champions, et ce n’était pas simple : 1-0 chez nous, 3-3 là-bas", a expliqué Clement, dans une vidéo publiée par le Club. "Et ils ont éliminé La Gantoise en début de saison : 5-1 en tout, cela veut dire quelque chose. Ils ont aussi éliminé l’AZ. Ce n’est pas un adversaire sexy, mais un gros morceau et je pense une équipe de notre niveau."

