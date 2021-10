Résultat, ses stats personnelles battent clairement de l’aile, lui qui est, rappelons-le, le meilleur buteur de l’histoire des Partenopei (135 buts). L’insatiable Victor Osimhen préservé pour cette rencontre d’Europa League face au Legia, Mertens, titulaire, avait (enfin) une occasion en or de retrouver la confiance et la joie de jouer qui le caractérise depuis de longues années. "Retour très attendu" annonce d'ailleurs la Gazzetta dello Sport.

182 jours. 182 jours sans titularisation pour Dries Mertens avec Naples. C’est bien simple, depuis le 22 avril dernier (où il avait d'ailleurs délivré un but et un assist contre la Lazio) le Diable rouge n’avait plus débuté une seule rencontre avec son club. La faute à de vilaines blessures qui le ralentissent depuis de longues semaines mais aussi à la concurrence et à un club qui carbure à plein régime depuis le début de saison (24/24 en Serie A).

Jeudi soir, Naples s’est largement imposé face au Legia Varsovie (3-0) pour se relancer dans le groupe C d’Europa League. Et même si, sorti à la 72e minute, Dries Mertens n’est impliqué sur aucun des trois buts, le Diable rouge a retrouvé le sourire hier soir. Sa titularisation convaincante lui a permis de retrouver la confiance… après de longs mois de frustrations.

Et même si sa condition physique est encore à peaufiner et qu’il doit retrouver le rythme, on a retrouvé, par moments, le Dries Mertens qui nous régale en club comme chez les Diables. Volontaire, déroutant, incisif. Avec un peu plus de réussite, il aurait d’ailleurs pu déflorer la marque et inscrire son 1e but de la saison sur une belle frappe vicieuse (mais non cadrée) en reprise de volée à l’entrée de la surface

Volontaire et disponible, Mertens a finalement cédé sa place à la 72e minute. Conséquence directe (ou pas), Naples a inscrit trois buts dans les dernières 20 minutes pour confirmer sa domination, croquer le Legia et se relancer au classement. 3 roses signées Insigne, Osimhen et Politano.

Une nouvelle preuve que ce Napoli-là a trouvé sa vitesse de croisière… avec ou sans Mertens. Reste désormais au Diable rouge à revenir en forme pour prouver que, même au sein d’une équipe qui carbure à plein régime, il peut encore apporter quelque chose.

Insouciant, juste heureux d’être là, c’est en tout cas sourire aux lèvres qu’il s’est présenté à l’interview d’après-match : "C’était une soirée spéciale pour moi, j’étais out pendant quasiment quatre mois, donc c’était un vrai plaisir d’être de retour dans le 11 de base. On veut jouer tous les matches comme on a joué ce soir. Le ballon ne voulait pas rentrer en 1e mi-temps, sinon le match aurait été plié avant la pause."

On espère pour lui que cette (belle) prestation en Europa League lui permettra de retrouver la confiance après de longs mois de frustrations et de blessures.