Europa League : Dries Mertens éliminé pour son retour, qualification d'Arsenal face à Jan Vertonghen

Mené au score, Arsenal s’est qualifié jeudi pour les huitièmes de finale de l’Europa League grâce à un but de Pierre-Emeryck Aubameyang en toute fin de rencontre (3-2, 4-3 au total des deux matchs) contre le Benfica de Jan Vertonghen. Dries Mertens a fait son retour de blessure mais n’a pu aider Naples à se qualifier face à Grenade (2-1, 2-3 au total des deux matchs).

Arsenal s’est fait peur mais les Gunners se sont finalement qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Europa League grâce, notamment, à un doublé de leur capitaine, Pierre-Emeryck Aubameyang (21e et 87e) et à un but de Kieran Tierney (67e). Côté lisboète, Vertonghen a disputé toute la rencontre. Diogo Goncalves (43e) a inscrit un magnifique coup-franc pour revenir à égalité avant que Rafa Silva (61e) ne fasse douter les joueurs de Mikel Arteta.

Battu 2-0 par Grenade à l’aller, Naples n’a pu retourner la situation. Les coéquipiers de Dries Mertens l’ont emporté 2-1 grâce à des buts de Piotr Zielinski (3e) et de Fabian Ruiz (59e) contre une réalisation d’Angel Montoro (25e) pour Grenade. Mertens, qui n’avait plus joué depuis sa blessure survenue le 28 janvier face à Le Spezia, est entré au jeu à la 60e minute à la place d’Elif Elmas.