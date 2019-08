Europa League: Dendoncker, buteur, qualifié avec les Wolves pour les poules, Sels éliminé avec Strasbourg

Leander Dendoncker s'est qualifié jeudi soir avec Wolverhampton pour la phase de poules de l'Europa League au détriment de Torino. Les Anglais l'ont emporté à domicile 2-1, grâce au but décisif de Dendoncker, après l'avoir emporté 2-3 en Italie lors du match aller. Dans le même temps, Matz Sels a dit adieu à la compétition avec Strasbourg. Les Français ont été battus sur la pelouse de l'Eintracht Francfort 3-0 après pourtant l'avoir emporté à l'aller 1-0.

Wolverhampton disputera cette saison la phase de poules de l'Europa League. Les coéquipiers de Leander Dendoncker, qui a disputé toute la rencontre, ont battu à deux reprises Torino dans ces barrages. Lors de la manche retour, Jimenez (30) a ouvert le score pour les Anglais avant que Belotti (58) n'égalise pour les Italiens. Le Diable Rouge a finalement offert la victoire aux Wolves à la 59e minute de jeu.

Strasbourg, de son côté, avec Matz Sels dans les buts, savait que le petit avantage obtenu à l'aller à domicile (1-0) ne suffirait peut-être pas dans l'antre de l'Eintracht Francfort, demi-finaliste de la dernière compétition. Les Allemands se sont montrés plus forts en l'emportant 3-0. L'ancien défenseur de La Gantoise a tout d'abord inscrit un but contre son camp. Après une exclusion de chaque côté, Rebic pour les locaux à la 44e et Lienard pour les visiteurs à la 55e, l'Eintracht a creusé l'écart et validé sa qualification grâce à Kostic (60) et da Costa (66).

D'autres Belges se sont qualifiés pour la phase de poules de l'Europa League. Boli Bolingoli-Mbombo, titulaire, et le Celtic Glasgow se sont défaits des Suédois de l'AIK (2-0 puis 1-4), tout comme Dudelange, entraîné par Emilio Ferrera et composé de nombreux Belges, des Arméniens d'Ararat-Armenia (2-1 à l'aller comme au retour pour l'équipe locale puis victoire 5-4 aux tirs au but pour les Luxembourgeois. Antoine Bernier, Charles Morren et Mohamed Bouchouari étaient titulaires sous les ordres de Ferrera, Sabir Bougrine et Kobe Cools sont montés au jeu dans les prolongations. Morren a manqué la conversion de son tir au but, Bougrine a converti le sien.

L'AEK Athènes de Viktor Klonaridis, monté au jeu à la 88e, et le Molde d'Alexandro Craninx, titulaire, ont été éliminés de la compétition respectivement par Trabzonspor (1-3 en Grèce puis 0-2 en Turquie) et le Partizan Belgrade (2-1 en Serbie puis 1-1 en Norvège).

À noter que le PSV Eindhoven, Feyenoord et les Rangers sont également qualifiés pour la phase de poules de l'Europa League.