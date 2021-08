Europa League : Brian Priske ne veut pas encore penser à la Conference League : "Nous voulons gagner jeudi"

Battu 4-2 à l’aller par l’Omonia Nicosie, l’Antwerp est contraint à l’exploit jeudi en barrage retour pour atteindre la phase de groupes de l’Europa League et ne pas être reversé en Conference League. "Nous ne devons pas penser à la Conference League, nous voulons gagner jeudi", a prévenu l’entraîneur anversois Brian Priske en conférence de presse mercredi.

Des erreurs individuelles ont coûté cher à l’Antwerp lors du match aller en terre chypriote. Priske veut inverser cette tendance. "Notre défense a suffisamment de qualité et d’expérience. Cela n’est pas non plus dû au système à quatre défenseurs, car l’année dernière, avec une défense à 5, l’équipe a concédé 59 buts. Mais la semaine passée, il y avait sept nouveaux joueurs sur le terrain. Les automatismes entre eux manquent encore. Cela prendra du temps, mais tout le monde court et se bat pour les autres. Demain, ça ira déjà mieux."

L’Antwerp devra évoluer sans Viktor Fischer, Michael Frey et Faris Haroun. Le 'Great Old' comptera notamment sur Johannes Eggestein pour alimenter le marquoir. "Un joueur offensif veut bien sûr marquer des buts, mais en réalité c’est à toute l’équipe de créer assez de possibilités et de les concrétiser."

Radja Nainggolan figure également dans la sélection. L’ancien Diable Rouge a été privé de permis de conduire pour vitesse excessive et conduite en état d’ébriété le week-end passé. "Radja est très concentré sur le match", a précisé Priske. "Il se comporte bien dans le vestiaire et montre des qualités sur le terrain."

Le match retour contre Nicosie ne se jouera pas dans un Bosuil rempli, mais l’Antwerp espère quand même que son "douzième homme" pourra faire la différence. "Ce serait beau qu’un maximum de personnes soient là pour chanter, crier et mettre la pression", a confié Priske.