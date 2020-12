Europa League : Battu aux Glasgow Rangers 3-2, le Standard est éliminé

Les Glasgow Rangers bénéficient d'un pénalty pour cette intervention de Lestienne - © Jane Barlow - BELGAIMAGE

Battu aux Glasgow Rangers 3-2, le Standard est éliminé de l'Europa League - Europa League, J5 -... Tout avait pourtant bien commencé pour les Liégeois avec un but de Lestienne après 6 minutes. Assez brouillons, les joueurs des Rangers égalisent sur corner grâce à Goldson mais leur joie est de courte durée. Fai sur son flanc distille un centre tendu devant le but de Mc Gregor. Cope surgit et replace le Standard avant de se blesser en terminant sa course sur le poteau.