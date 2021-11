Europa League : Au bout du suspense, un Genk ultra-combatif arrache un partage ô combien mérité contre West Ham

Mais West Ham reste West Ham et les Hammers se sont réveillés, piqués au vif par ce 1e but encaissé de la campagne européenne. S'en est ensuite suivi un haletant mano à mano où les deux équipes n'ont pas lésiné sur leurs efforts pour nous proposer un superbe festival offensif. Et si un impérial Vandevoordt a longtemps retardé l'échéance, déployant sa longue carcasse sur le moindre ballon qui traînait, la défense belge, repliée trop bas après la pause, a cédé une 1e fois sur une action d'école britannique, ponctuée par Benrahma.

Parce que, bon sang, du cœur ils en avaient les Genkois ce jeudi soir ! Et ce sont les Hammers qui en ont très vite fait les frais. Après cinq petites minutes, Paintsil , magnifiquement mis sur orbite par un amour de ballon d'Ito , a en effet permis aux Limbourgeois de déflorer la marque, frustrer West Ham et faire exploser tout un stade.

Incroyable dénouement ! Meilleure équipe sur la pelouse pendant la 1e mi-temps puis poussé dans ses retranchements par West Ham après la pause, Genk a arraché un partage miraculeux, au bout du suspense (2-2). Un point, qui mathématiquement reste probablement trop peu dans la course à la qualification, mais qui, au vu du scénario et du niveau de jeu proposé, vient récompenser une partition globalement réussie des Limbourgeois.

Malheureusement, à partir de là, Genk n'a quasiment plus refait surface, subissant inlassablement et presque machinalement les assauts de Hammers subitement plus mordants. Et ce qui devait arriver arriva : sur un superbe solo, l'inévitable Benrahma s'est chargé de planter le but du K.O, réduisant tout un stade au silence à la 82e et propulsant West Ham vers une victoire... pas forcément méritée. La marque des grandes équipes, sans doute.

Mais alors qu'on pensait ce score ingrat de 1-2 acté, Genk est revenu du diable vauvert, égalisant au bout du suspense sur un centre à priori anodin, dévié par ses propres cages par Soucek. Un peu de réussite, tombée du ciel au meilleur des moments, pour récompenser une prestation pleine, peut-être trop naïve défensivement, certes, mais diablement intéressante offensivement !