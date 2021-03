Europa League : Arsenal s'impose largement, Stanciu auteur d'un magnifique but

Arsenal et la Roma ont fait un grand pas en vue des quarts de finale en s'imposant respectivement à l'Olympiakos (1-3) et face au Shaktar Donetsk (3-0). Grenade s'est également imposé face à Molde (2-0).

Un an après, Arsenal retrouvait ses bourreaux de l'année passée. Les Gunners commencent leur rencontre avec envie mais la frappe d'Odegaard sur le centre de Tierney à la troisième minute est trop croisée. Trois minutes plus tard, Jose Sa sort un arrêt réflexe sur une tête d'Aubameyang déviée par Sokratis. Peu après la demi-heure, Martin Ødegaard concrétise la domination londonienne d'une frappe lointaine surpuissante. Jose Sa tente de s'en sortir du poing mais ne positionne pas bien ses mains et doit s'incliner (0-1). Après quarante minutes de jeu, David Luiz fait trembler tous les fans des Gunners. Le Brésilien cherche à trouver un partenaire dans l'axe mais se fait contrer par Yórgos Masoúras. Le Grec se retrouve en position de frappe mais ne cadre pas. Mikel Arteta peut souffler. Le score ne bouge plus avant la mi-temps sur une avance logique pour Arsenal.

À la 57e minute, Youssef El-Arabi tire avantage de l'obstination anglaise de repartir de derrière pour égaliser. Bernd Leno met en difficulté Dani Ceballos qui se fait voler le ballon par l'attaquant marocain. Le buteur de l'Olympiakos profite de la mauvaise position de Leno pour remettre les deux équipes à égalité (1-1). Il est même tout proche du doublé dix minutes plus tard mais sa frappe dans le grand rectangle est contrée. À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Gabriel place une très belle tête opposée dans les filets grecs pour replacer les siens devant (1-2). Mohamed Elneny fait le trou à la 86e minute d'une frappe lointaine. Pas du tout attaqué, l'Égyptien avance et tente sa chance de loin. Cela fait 1-3. Arsenal fait la bonne opération en s'imposant en Grèce et devra assurer la semaine prochaine dans son stade.

Entre deux clubs habitués aux joutes européennes, la Roma est très proche d'ouvrir le score à la sixième minute. Bryan Cristante reprend un corner de façon peu académique mais doit s'incliner sur une parade d'Anatoliï Troubine. Le club romain est finalement récompensé grâce au but de Lorenzo Pellegrini. Le capitaine italien est trouvé dans la profondeur par Pedro à la 23e minute et fait preuve de sang froid pour ouvrir le score du pied gauche (1-0). La Roma garde son avance à la pause. Contre le cours du jeu, la Roma enfonce le Shaktar à la 73e grâce à Stephan El Shaarawy d'une petite balle piquée pour lobber Troubine. Quasiment dans la foulée, le club de la Louve clôt le suspense grâce à une tête puissante de Gianluca Mancini sur corner (3-0). La Roma peut s'estimer de l'emporter aussi largement et se retrouve à un pas des quarts de finale.

Pour la première campagne européenne de son histoire, Grenade a profité parfaitement des bêtises de la défense norvégienne en début de match. Sheriff Sinyan se loupe complètement et rate sa tête. Jorge Molina n'en demandait pas tant et file vers le but pour tromper Andreas Linde à contrepied (1-0). Grenade garde son avantage à la mi-temps. À la 63e minute, Molde est tout proche d'égaliser sur un très beau coup-franc de Magnus Wolff Eikrem. Le capitaine norvégien cadre sa tentative mais Rui Silva la claque au-dessus de son but. La situation se complique dangereusement pour les Norvégiens à la 71e minute lorsque Martin Ellingsen est exclu pour un deuxième carton jaune. Quatre minutes plus tard, Grenade profite de sa supériorité numérique pour enfoncer Molde grâce à une reprise de volée de Roberto Soldado qui touche d'abord le poteau. Grenade est proche du troisième mais s'impose finalement logiquement 2-0.