Europa League : Arsenal patauge à Villarreal, mais rêve toujours de la finale

Ce jeudi soir, l'Europa League s'agite à nouveau et propose deux affiches intéressantes en demi-finale : Manchester United - AS Rome et Villarreal - Arsenal. Les deux dernières formations citées, habituées à effectuer des jolis parcours en C3, risquent de passer à côté d'un ticket européen via leur championnat, elles misent donc tout sur cette campagne en Europa League.

Villarreal emballe la rencontre dès la 5e minute. Le ballon traine après un débordement sur le flanc droit et Trigueros crucifie Leno, le portier d’Arsenal (1-0). Les Gunners tentent de réagir, mais les offensives sont largement insuffisantes à ce niveau. Les Espagnols le sentent et plantent un deuxième but à la 29e minute. Sur un coup de coin, l’expérimenté Albiol surgit au deuxième poteau et place le cuir dans le but vide (2-0).

Le calvaire d’Arsenal se poursuit en deuxième période. A la 57e minute de jeu, Ceballos commet un tacle trop appuyé et écope d’un deuxième carton jaune. Les hommes d’Arteta sont à dix… et menés 2-0. Moreno secoue encore les Londoniens, mais c’est Pepe qui plante la réalisation suivante durant ce match. Saka obtient un penalty suite à une faute légère et l’ancien de Lille relance, à la 71e minute, une équipe d’Arsenal dans les cordes (2-1).

L’exclusion de Capoue, à dix minutes du terme, et la dernière tentative signée Aubameyang ne changeront rien au score final. 2-1, Arsenal n’a pas montré grand-chose, a obtenu un penalty léger et garde une belle chance de qualification avant le match retour programmé jeudi prochain.