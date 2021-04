Europa League : Arsenal écarte le Slavia Prague en 6 minutes et rejoint Villarreal en 1/2

Après avoir partagé au match aller (1-1), Arsenal a sorti les crocs et s'est imposé 0-4 sur la pelouse du Slavia Prague. Six minutes ont suffi aux Gunners pour tuer tout suspense dans cette rencontre. Nicolas Pépé a d'abord ouvert le score (0-1, 18'), Alexandre Lacazette a ensuite inscrit un pénalty (0-2, 21'), avant que Bukayo Saka ne triple la mise (0-3, 24'). Au retour des vestiaires, Lacazette s'est offert un doublé (0-4, 77'). Le beau parcours du Slavia Prague s'arrête donc en quart de finale, après avoir éliminé Leicester et les Rangers alors qu'Arsenal rencontrera Villarreal, vainqueur du Dinamo Zagreb, en demi-finale.

Arsenal, sous pression avant ce match retour, est privé de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est actuellement hospitalisé après avoir contracté la malaria alors qu’il jouait pour son équipe nationale.

Après un début de rencontre pour le moins calme, Bukayo Saka enflamme la partie avec une lourde frappe du gauche. Le gardien adverse parvient à dévier le ballon sur le poteau mais Emile Smith-Rowe, bien placé, n’a plus qu’à pousser le ballon au fond du but… avant que l’arbitre n’annule le but pour un hors-jeu (0-0, 14').

Ce n’est que partie remise puisque quatre minutes plus tard, Smith-Rowe se balade dans le rectangle et décale pour Nicolas Pépé qui trompe Ondrej Kolar au premier poteau (0-1, 18'). Déterminés, les Gunners continuent à pousser pour inscrire un deuxième but. Et c’est Alexandre Lacazette qui va faire le break sur pénalty après une faute sur Saka (0-2, 21'). Le Slavia Prague ne parvient pas à stopper l’hémorragie. Trois minutes plus tard, Saka triple la mise d’une belle frappe du gauche (0-3, 24'). Trop facile pour les Londonniens qui ont déjà tué tout suspense.

Au retour des vestiaires, le Salvia Prague tente le tout pour le tout et réalise 4 changements afin de trouver la solution. En vain. Arsenal reste dominateur et les Tchèques ne parviennent pas à se montrer dangereux.

Alexandre Lacazette va d’ailleurs s’offrir un doublé alors que les Gunners contrôlaient tranquillement la partie. Dans le rectangle, l’attaquant français élimine deux adversaires avec une feinte de frappe et trompe Kolar pour la deuxième fois de la soirée (0-4, 77'). 0-4 score final, Arsenal n’a pas tremblé.

Dans l’autre quart de finale, Villarreal s’est imposé 2-1 face au Dinamo Zagreb grâce à des buts de Paco Alcacer (1-0, 36') et de Gerard Moreno (2-0, 43'). Mislav Orsic a réduit le score en fin de partie (2-1, 74') mais ce n’est pas suffisant pour les Croates, battus 0-1 à l’aller. Le sous-marin jaune rejoint donc les Gunners en demies de l’Europa League.

