Europa League : Arsenal concède le partage dans les arrêts de jeu face au Slavia Prague (1-1)

Trop maladroit, Arsenal a concédé un match nul (1-1) dans le temps additionnel contre le Slavia Prague, jeudi, en quart de finale aller de Ligue Europa, qui entame un peu ses chances de qualification.

Les Gunners pensaient avoir fait le plus dur par un but tardif du remplaçant Nicolas Pépé (1-0, 86e), mais les Tchèques se sont révoltés et ont arraché l’égalisation sur une tête de Tomas Holes, aidé par les mains pas très fermes de Bernd Leno (1-1, 90+4).

A noter le gros manqué d’Alexandre Lacazette à l’heure de jeu. Bien lancé en profondeur, l’attaquant français se retrouve en face-à-face avec le gardien adverse mais ouvre trop son pied et trouve la latte de Kolar.