C’est en tant que leader du groupe J que l’Antwerp va recevoir les Autrichiens du LASK Linz jeudi soir lors de la troisième journée d’Europa League. Une rencontre à suivre en notre compagnie sur Auvio et Tipik à partir de 21h.

Etonnants vainqueurs face à Tottenham jeudi dernier, les Anversois ont réussi le six sur six en ce début de campagne européenne mais sont bien conscients qu’ils ne doivent pas baisser la garde contre les Champions d’Autriche, sans doute leur principal adversaire dans la course à la qualification.

En ce sens, la défaite de dimanche contre Anderlecht a ramené l'équipe d'Ivan Leko sur terre et lui a rappelé qu’elle devait maintenir sa rigueur habituelle pour passer ce nouvel écueil.

Avant cette rencontre, l’Antwerp compte six points contre 3 pour Tottenham et Linz. Ludogorets est quant à lui dernier avec zéro point au compteur.