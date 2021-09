L’Europa League est de retour ce jeudi soir. Battu lors du premier match, l’Antwerp a besoin de points et joue gros face à Francfort.

Europa League. Journée 2. Deux semaines après la défaite concédée dans les derniers instants à l’Olympiakos, l’Antwerp doit se relever face à Francfort pour continuer à croire à une qualification pour le prochain tour de la compétition.

Vainqueur de ses trois derniers matchs de championnat dont le choc face à Genk et un déplacement compliqué à l’Union, l’Antwerp est en forme et n’est plus qu’à un petit point de la tête. Sur sa lancée, le Great Old compte bien marquer des points pour continuer sa route en C3 comme il avait réussi à le faire la saison dernière.

En face, Francfort est très loin du niveau qui l’avait amené en demi-finale de la compétition il y a deux ans. Quatorzième au classement en Bundesliga, l’Eintracht n’a toujours pas gagné cette saison et reste sur six partages dont celui face à Fenerbahce lors de la première journée de l’Europa League. Sur la pelouse de l’Antwerp, le club allemand pourrait devoir bricoler un peu derrière alors que plusieurs défenseurs devraient être indisponibles.

Rendez-vous dès 18h45 pour suivre la rencontre en direct vidéo sur Tipik, Auvio et en direct commenté sur notre site.