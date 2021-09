Europa League : Almeida gâche la soirée de l’Antwerp dans les arrêts de jeu, Francfort s’impose

Malgré une bonne prestation face à Francfort, l’Antwerp a quitté le Bosuil avec zéro point et une nouvelle défaite européenne jeudi soir lors de la deuxième journée du groupe D d’Europa League. Les Anversois se sont en effet inclinés 0-1 face aux Allemands suite à un penalty concédé dans les arrêts de jeu. Au classement de son groupe, le matricule n°1 est dernier avec 0 point derrière les Turcs de Fenerbahçe, battus 0-3 par l’Olympiacos. Les Grecs caracolent en tête avec 6 points devant Francfort (4 points), qui engrangent enfin la première victoire de sa saison.

Les Anversois ont sans doute commencé la rencontre avec un peu trop de respect pour Francfort, demi-finaliste de la compétition il y a deux ans mais en grande difficulté en ce début de saison (0 victoire).

Jean Butez a donc dû s’employer à trois reprises (3e, 18e et 23e) pour détourner les tentatives allemandes en première mi-temps.

Avant la pause, l’Antwerp montre pourtant de belles choses. Notamment en contre avec un Manuel Benson particulièrement inspiré. Les reconversions offensives anversoises ne donnent toutefois rien de concret.

Au retour des vestiaires, l’Antwerp est davantage sûr de lui et ose plus. Francfort baisse d’un ton et commence à subir. Les Anversois peinent toutefois à se procurer des occasions franches malgré une domination dans les duels.

Le coup de tête de Frey (61e) et la frappe dévissée de Samatta (64e) n’effrayent pas vraiment Francfort. L’occasion 5 étoiles va arriver sur la tête de Richie De Laet à la 83e minute. Esseulé dans le petit rectangle, le défenseur anversois épargne Trapp alors qu’il est injustement signalé hors-jeu.

On pense alors se diriger vers un 0-0 mais une double erreur d’Almeida va condamner les Anversois. Après avoir manqué un contrôle au milieu du terrain et lancé Lindstrom vers le but, le défenseur portugais a eu la bonne idée d’accrocher le Danois dans le rectangle. Un penalty dans les arrêts de jeu que Gonçalo Paciencia ne peut pas manquer pour offrir la victoire à son équipe (90e+1).