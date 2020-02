Ruben Neves a probablement inscrit le but de la soirée en Europa League! Dans la large victoire de Wolverhampton contre l'Espanyol Barcelone, 4-0. Un très impressionnant Diogo Jota a inscrit un deuxième triplé en deux matches européens... Mais le but de la soirée nous est venu des pieds de Neves, qui a envoyé une véritable patate pour tromper Prieto. On vous laisse apprécier...