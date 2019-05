Emery : « Eden Hazard, un des cinq meilleurs joueurs au monde »

Chelsea et Arsenal s'affrontent, ce mercredi à 21h00, à Bakou en finale de l’Europa League 2018-2019. Chelsea, le club d'Eden Hazard, vise un deuxième succès après sa victoire en 2013. Les Gunners ne se sont jamais imposés dans la compétition.

Ce sera la deuxième fois que la finale de la C3 mettra aux prises deux équipes anglaises. La toute première édition de la Coupe de l'UEFA, en 1972, avait vu Tottenham venir à bout de Wolverhampton (2-1 et 1-1).

Unai Emery (47 ans), entraineur d’Arsenal, a préfacé cette finale et principalement l’affrontement avec le pion majeur des Blues, un certain Eden Hazard.

« Il est évident que nous connaissons bien notre adversaire, sa qualité et son niveau physique élevé. Eden Hazard est un joueur de moments… mais surtout de moments décisifs. Nous devons tenter d’éviter cela. Les Blues sont capables de s’imposer grâce à lui : c’est une capacité que je ne vois que chez Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar et Mohamed Salah. Pour moi, ce sont les cinq meilleurs joueurs du monde. A Manchester City par exemple, c’est davantage le collectif qui fait le travail. Un peu comme à Tottenham malgré la contribution de Harry Kane ou de Son Heung-Min », a détaillé le tacticien espagnol, vainqueur de l’Europa League à trois reprises avec le FC Séville (2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016), à El Mundo.