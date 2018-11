Eden Hazard et Chelsea effacent BATE Borisov et sont qualifiés pour les 16èmes

L’attaquant français a planté au passage son tout premier but de la saison. Eden Hazard a débuté la partie et a cédé sa place à Willian juste après l’heure de jeu. Les Blues sont qualifiés pour les seizièmes de finale.

Le défenseur belge, qui a joué l'intégralité de la rencontre, et ses coéquipiers conservent donc un bel espoir de qualification puisqu'ils comptent six unités comme les Allemands. Salzbourg mène le groupe, avec 12 points, tandis que Rosenborg court toujours derrière sa première unité.

Lazio Rome - Marseille : 2-1

La Lazio Rome a encore pris le meilleur sur l’Olympique de Marseille dans leur affrontement retour du groupe H. L'OM, finaliste de la dernière édition, quitte la compétition. Jordan Lukaku n’était pas repris par la formation italienne, Silvio Proto n’a pas quitté le banc.

Les Romains ont validé leur billet pour les 1/16 de finale. Ils ont ouvert la marque à quelques secondes du repos via Parolo et ont doublé la mise après la pause via Correa. Le but de Thauvin à l'heure de jeu ne changeait rien à l'issue de la rencontre. La Lazio luttera avec Francfort, vainqueur 2-3 à l'Appollon Limassol, qui possède une unité comme l'OM, et également qualifié, pour la première place du groupe.