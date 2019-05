Eden Hazard envoie Chelsea en finale d’Europa League en marquant le tir au but décisif

Chelsea s’est qualifié pour la finale d’Europa League où il retrouvera Arsenal pour un derby 100% londonien grâce à son succès face à Francfort jeudi soir au terme de la séance des tirs au but (4-3). Comme au match aller, les 90 premières minutes se sont terminées sur le score de 1-1, un score qui n’a pas changé après 120 minutes. Lors de la séance fatidique, les erreurs de Hinteregger et Paciencia ont permis à Eden Hazard de se présenter aux onze mètres pour tirer le tir au but décisif. Infaillible, le capitaine des Diables rouges a pris Kevin Trapp à contre-pied et offert une deuxième finale d’Europa League aux Blues après leur succès de 2013.

Eden Hazard était déjà là il y a six ans mais n’avait pas participé à la victoire des Londoniens face à Benfica. Ce jeudi pour ce qui devrait être son dernier match à Stamford Bridge, il a en revanche participé activement au succès des siens. Insaisissable, il a commencé par faire tourner en bourrique les défenseurs adverses à la 28e minute avant de servir Ruben Loftus-Cheek pour le but du 1-0.

Dominateur en première période, Chelsea a connu une baisse de régime en deuxième période, à l’image d’un Hazard moins étincelant. Au début de celle-ci, Luka Jovic a profité du laxisme trop souvent affiché par David Luiz pour égaliser et s’offrir un 10e but en Europa League cette saison (49e). Grâce à un pressing intense, Francfort a tenu tête à Chelsea mais n’a que trop rarement inquiété Arrizabalaga. Les Blues, via Giroud notamment, se sont créés les meilleures occasions mais ont eux aussi manqué d’efficacité.

La prolongation n’aura pas servi à grand-chose malgré des occasions de part et d’autre. Ce sont donc les tirs au but qui ont dû départager les deux équipes. Les Allemands ont d’abord pris l’ascendant grâce à l’erreur de Cesar Azpilicueta mais les ratés de Hinteregger et Paciencia ont ouvert la voie du succès à Chelsea.