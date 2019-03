Eden Hazard à Chelsea : La saison des adieux ?

C’est la question que tous les supporters des Blues se posent. Lancinante et constante depuis le début de la saison. "Is it the last ?" Est-ce la dernière saison d’Eden à Stamford Bridge ?

Il semblerait bien que ce le soit et pourtant Eden est un modèle de fidélité dans ce milieu où pour quelques billets de plus, on tente sa chance ailleurs. Mais le Brainois n’est pas comme ça. Il dénote d’ailleurs dans le milieu. En arrivant en Angleterre en 2012, il a su convaincre rapidement les sceptiques et surtout se hisser au rang des meilleurs joueurs de la planète. C’est déjà sa septième saison à Chelsea. Bilan : deux fois le titre de champion, une Cup, une Coupe de la Ligue et une Europa League en 2013. C’est bien, mais insuffisant désormais pour son statut. Eden doit donc aller voir ailleurs.