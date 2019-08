Du très costaud pour le Standard, de belles affiches pour La Gantoise en Europa League

Le Standard et La Gantoise ont découvert le menu de leur campagne européenne, ce vendredi à l'issue du tirage au sort effectué à Monaco.



Les Buffalos affronteront le Wolfsburg de Koen Casteels, Saint Etienne et les Ukrainiens du FC Olexandriya dans le Groupe I de l'Europa League.



Les Allemands, 6e en Bundesliga la saison dernière, partiront avec les faveurs des pronostics. Ils avaient mis fin au superbe parcours des Gantois en huitième de finale de C1, il y a trois ans. Les Verts de Sainté, 4e du dernier championnat de France, connaissent un départ délicat en Ligue 1 (14e avec un seul succès en 4 matches). Olexandriya a lui terminé sur le podium en Ukraine derrière le Dynamo Kiev et le Shakhtar Donetsk.



Les Liégeois ont eux été versé dans le Groupe F avec Arsenal, Francfort et le Vitoria Guimaraes. Avec les Anglais, finalistes malheureux, et les Allemands, demi-finalistes sortants, les Rouches auront fort à faire pour décrocher une des deux places qualificatives pour les 1/16es de finale. Les Portugais se sont sortis des tours préliminaires et ont écarté Ventspils et le Steaua Bucarest.



Leander Dendoncker, l'autre Diable rouge engagé dans cette compétition, évoluera dans le Groupe K avec son équipe de Wolverhampton. Les Wolves défieront Besiktas, Braga et le Slovan Bratislava.