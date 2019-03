Dries Mertens : "On s'incline 3-1, ce n'est pas bien... mais on passe"

Ce jeudi, en première partie de soirée, Naples a validé son billet pour les quarts de finale de l’Europa League malgré sa défaite 3-1 à Salzbourg (match aller: 3-0). Notre compatriote Dries Mertens, titularisé en dernière minute suite au forfait de Lorenzo Insigne durant l’échauffement, a disputé 88 minutes dans cette partie.

" Ca pouvait être un match très difficile, le score n’est pas bon d’ailleurs. Si chaque joueur avait donné un peu plus, on aurait pu faire un autre match. On s’incline 3-1, ce n’est pas bien. Notre jeu habituel, c’est de faire tourner le ballon. Là, on balançait les ballons, ce n’est pas notre jeu. Ce qui est important, c’est qu’on passe. On est rentré dans le vestiaire, on était tous content. Ca s’est un peu passé dans la tête. Quand on ouvre le score, ils étaient obligés de marquer 5 fois. On s’est un peu relâché, même si ça ne peut pas arriver normalement ", a précisé Mertens à notre collègue Pierre Deprez, envoyé spécial de la RTBF en Autriche.