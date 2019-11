Des poteaux mais pas de but à Saint Etienne, La Gantoise assure sa qualification

Saint Etienne - La Gantoise : 0-0, des poteaux mais pas de but (LIVE vidéo) - © JASPER JACOBS - BELGA

Saint-Etienne - La Gantoise : Le Résumé du Match - Europa League - Groupe I - 28/11/2019 La Gantoise a ramené un partage de Saint Etienne et a prolongé son brevet d'invincibilité sur la scène européenne (0-0). Avec ce point, les Buffalos sont assurés de poursuivre l'aventure européenne l'année prochaine. La Gantoise, à dix pendant un quart d'heure, a obtenu ce qu’elle était venue chercher dans le Chaudron. Comme attendu, ça n’a pas été facile face à des Verts revigorés depuis l’arrivée de Claude Puel. Sainté, qui abat sa dernière carte, prend le match en mains. Loïs Diony trouve le mauvais côté des filets de Thomas Kaminski (7e). Michael Ngadeu répond en expédiant une tête sur le poteau (13e). Le match est serré et les deux équipes pas vraiment inspirées. Au milieu des imprécisions, Denis Bouanga décoche une frappe soudaine qui a bien failli surprendre Kaminski, sauvé par sa barre transversale (30e). Un montant partout ! Dominé dans le jeu, Gand tient le choc à la pause. Les Gantois sont aussi heureux d’être encore à onze. La semelle d’Elisha Owusu aurait pu lui valoir une carte d’une autre couleur. La pression s’intensifie sur le rectangle de Kaminski en deuxième mi-temps. Bouanga tente une reprise audacieuse de l’extérieur du pied droit (55e). La frappe de Madhi Camara est trop croisée (57e). La tâche se complique encore pour Gand. Ngadeu accroche le remuant Bouanga au milieu de terrain et écope d’un deuxième carton rouge en douze minute (76e). Alessio Castro-Montes remplace Laurent Depoître. Saint-Etienne pousse. A dix, les Gantois résistent et valident leur qualification.