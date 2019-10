Des buts et des records : les stats avant la 2e journée d'Europa League

L’Europa League a repris ses droits avec 75 buts inscrits lors de cette première journée, par 58 buteurs représentant 33 nationalités différentes. 16 équipes se sont imposées à la maison. 5 ont réussi à prendre les trois points à l’extérieur. A noter : aucun 0-0 ! C’est la première fois depuis la nouvelle formule lancée il y a dix ans ! Autre record : 9 pénaltys marqués, c’est un maximum pour une journée de phase de groupe.

Six petits nouveaux ont fait leur début dans la compétition. Cela porte à 213 le nombre de clubs ayant disputé l’Europa League sous sa nouvelle formule. Parmi les débutants, la grande surprise est venue de Wolfsberg. En battant le Borussia Monchengladbach0-4, les Autrichiens ont infligé aux Allemands la plus lourde défaite à domicile de leur histoire sur la scène européenne. Autre équipe allemande en souffrance : l’Eintracht Francfort ! Contre Arsenal, les demi-finalistes de la saison dernière ont tenté 24 tirs sans réussir à marquer. Claudiu Keșerü n’a pas eu ce problème. La révélation de cette première journée a marqué 3 buts en 21 minutes pour Ludogorets. De quoi être élu joueur de la semaine.

Enfin, on dit que les voyages forment la jeunesse et c’est bien un jeune joueur de 17 ans qui a gâché le périple de 9000 km réalisé par Astana pour rejoindre Manchester et Old Trafford. Mason Greenwood est un des six joueurs de moins de 20 ans à avoir marqué lors de la première journée… A lui comme aux autres de confirmer lors de la deuxième journée, ça promet !