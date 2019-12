Depoitre : "On voulait absolument finir premier, c'est chose faite"

Avec son doublé, Laurent Depoitre a permis à La Gantoise de s’imposer face à Oleksandria (2-1).



"On voulait absolument finir premier de ce groupe, c’est chose faite", se réjouit le buteur gantois. "On s’est fait un peu peur en deuxième mi-temps. Donc, c’est une grande joie à la fin du match. En première période, tout allait bien. On s’est créé beaucoup d’occasions. On a marqué des buts. On aurait peut-être dû en mettre un troisième. Après la pause, il y a eu un peu de nervosité après leur but. On a perdu un peu trop facilement le ballon. Au final, on gagne ce match et on a la première place. C’est le plus important".



"C'est bien qu'on gagne ce match. Il y a eu des périodes où dans des rencontres comme ça, on prenait un deuxième but et on ne gagnait pas la partie. On évolue bien en tant qu'équipe. On est content de pouvoir disputer deux matches de plus en Europa League", complète Vadis Odjidja-Ofoe.



"La qualification a été longue à obtenir. Quand on est arrivé dans ce groupe, peu de gens nous donnaient des chances de passer. Ils misaient plus sur Wolfsburg et Saint Etienne. Mais on est premier et c'est mérité. On a volé aucun point. Félicitations à tout le monde"



Premier du groupe E et invaincu, Gand sera tête de série pour les 1/16es de finale. "On va essayer d’aller le plus loin possible. Si on peut avoir un tirage accessible, ce serait préférable", souligne l’attaquant des Buffalos. Pour les "belles affiches", Depoître préférerait attendre "plus tard dans la compétition".



"Peu importe qui on aura en face de nous. Ce sera deux fois 90 minutes. On va tout donner pour les battre", conclut le capitaine gantois.