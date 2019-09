Depoître : "On s'est fait peur, mais la victoire est méritée"

La Gantoise n’a pas manqué son entrée dans le Groupe I de l’Europa League. Les Buffalos ont battu Saint-Etienne, non sans une bonne dose de stress en fin de match (3-2).



"On commence super bien le match. Après une minute, on est devant. Puis sur un exploit individuel - une frappe magnifique de Khazri - ils égalisent. Malgré tout, juste avant la mi-temps, on arrive à mettre un deuxième but. On savait que ce ne serait pas suffisant. On est revenu avec l’intention de mettre un troisième but. Ce qu’on a fait. On pensait que le plus dur était fait. Et une petite erreur de Thomas Kaminski. Heureusement, ça n’a pas d’impact sur le résultat final. On s’est fait peur, mais la victoire est méritée. On commence bien la phase de poules. Donc c’est super. On est déçu pour Thomas. Mais le plus important, c’est qu’on a les trois points. On va vite oublier cette petite bourde", affirme Laurent Depoître.



Pro League ou Europa League, Belgique ou Europe, les Gantois restent fidèles à leur philosophie de jeu. "On a une équipe qui aime bien jouer au ballon. Je pense qu’on doit rester sur ces bases-là. Même en Europe, on a réussi à imposer notre jeu. C’est de bon augure pour la suite. Saint Etienne est un concurrent direct pour la qualification, c’était important de gagner à la maison. On est bien parti. Il y a encore des matches difficiles et on va tout faire pour se qualifier".