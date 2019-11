Depoitre : "On est remonté sur la pelouse avec l'envie de renverser le match"

La Gantoise a frappé un grand coup lors de la 4e journée de l'Europa League de football jeudi en allant s'imposer à Wolfsburg (1-3). Joao Victor (20e, 1-0) avait pourtant donné l'avance aux Allemands mais Roman Yaremchuk (50e, 1-1), Laurent Depoitre (66e, 1-2) et Michael Ngadeu (76e, 1-3) ont porté les Buffalos en tête du groupe I (8 points). Wolfsburg suit avec 5 points alors que Saint-Etienne et Oleksandriya, qui ont partagé l'enjeu en Ukraine (2-2), en comptent 3.

"Je suis un peu surpris d'être parvenu à mettre la jambe aussi haut sur mon but. Je suis très content, c'est un beau but, d'autant plus qu'il est très important. On les a un peu trop laissé jouer en première mi-temps, ils nous ont mis sous pression et on ne parvenait pas à garder le ballon. On a bien réagi à la mi-temps, on est remonté sur la pelouse avec l'envie de renverser le match. Quand on met le premier but, on se dit qu'on peut faire quelque chose, qu'on prend le dessus. Il fallait qu'on gagne un match à l'extérieur, au final on le fait ici à Wolfsburg. Ce n'était assurément pas le plus facile mais le plus beau", a expliqué Laurent Depoitre à notre micro.

"Tout le monde est content. Cette victoire était importante pour nous. C'est notre première victoire à l'extérieur, et assurément pas le déplacement le plus facile. On a vu les supporters qui faisaient la fête en dehors du stade, c'est super. Quand le match a commencé, on s'attendait à ce qu'ils nous pressent haut. Et ce qu'on avait envisagé, on ne parvenait pas à le retranscrire sur le terrain. On voulait rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard, on s'est bien regroupés, et on a donné le meilleur pour tenter de dominer la partie. En deuxième mi-temps, à part sur corner, ils n'ont pas été dangereux", a lui détaillé Vadis Odjidja.