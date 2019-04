David Luiz rencontre son "frère jumeau" parmi ses adversaires

Chelsea et le Slavia Prague se sont rencontrés lors de deux semaines consécutives des quarts de finale de l'Europa League qui ont vu les Blues se qualifier pour les demies. L'occasion pour David Luiz et Alex Kral de s'amuser de leur ressemblance flagrante voire troublante... avec notamment leur chevelure reconnaissable. Les deux hommes ont d'abord échangé une accolade chaleureuse sur le terrain et une petite photo à l'aller avant d'échanger leur maillot dans les vestiaires au retour. Un esprit qu'on apprécie toujours sur et en dehors des terrains.