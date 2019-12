Cruel dénouement pour le Standard qui laisse filer la victoire contre Arsenal et la qualification - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Standard - Arsenal : Le Résumé du Match - Europa League - Groupe I - 12/12/2019 Le Standard y aura cru jusqu’au bout. Convaincants, déroutants face à une équipe d’Arsenal remaniée, les Rouches ont longtemps rêvé d’un exploit. Grâce à Bastien et Amallah, ils menaient même 2-0 à un quart d’heure du terme. Mais en deux coups d’accélération fulgurants, Arsenal est revenu dans le match grâce à l'insaisissable Saka, au four (un but) et au moulin (assist pour Lacazette). 2-2, à dix minutes du terme. Grâce au come-back de Guimaraes à Francfort (2-3), il ne manquait plus qu'un petit but au Standard pour forger sa qualification. Malheureusement pour eux, les hommes de Preud'homme ne sont pas parvenus à planter cette dernière rose ô combien salvatrice. Malgré ce point du partage mérité, les Liégeois restent donc à quai. Ils terminent 3e de ce groupe avec 8 points, à une petite unité des Allemands. Très cruel dénouement donc pour les hommes de Michel Preud’homme. Le fantôme de Guimaraes devrait continuer à hanter les Rouches pendant quelques temps...