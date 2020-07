Coronavirus : un joueur de Séville positif à une semaine des 8es de Ligue Europa contre Rome

Un joueur du Séville FC, qui doit affronter l'AS Rome le 6 août en 8es de finale de Ligue Europa, a été testé positif au Covid-19, a annoncé mercredi le club, alimentant l'inquiétude autour de la reprise des Coupes d'Europe de football la semaine prochaine.

"Après les tests PCR effectués dimanche dernier sur les joueurs, le staff et le reste du personnel, et dont les résultats ont été connus lundi 27 juillet, un membre de l'équipe première a été testé positif au Covid-19", a indiqué le club dans un communiqué. "L'intéressé est asymptomatique, en bonne santé et est isolé chez lui", est-il ajouté sans toutefois préciser l'identité du joueur.