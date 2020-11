Elton Acolatse - © JACK GUEZ - AFP

Contrôle génial, promenade dans la défense : le but sensationnel d’Acolatse - Football -... Suite de la phase de groupes de l’Europa League ce jeudi soir. Dans le groupe C, Hapoel Beer-Sheva accueillait le Bayer Leverkusen en première partie de soirée. Une rencontre dans laquelle Elton Acolatste a encore planté un doublé, comme lors de la première journée contre le Slavia Prague. Le premier but marqué par l’élément offensif, passé dans notre championnat par Westerlo, le FC Bruges et Saint-Trond, est un véritable bijou. Le droitier de 25 ans emmène subtilement le ballon avant d’aller se promener dans le grand rectangle allemand. Il est totalement insaisissable et plante, à la 11e minute de jeu, le 1-1.