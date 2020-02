Come-back de folie en Turquie, l'Ajax à la trappe : Tout ce que vous auriez pu rater en Europa League

Ce jeudi soir, l'Europa League reprenait ses droits avec la suite et fin des 16e de finale. Si nos clubs belges, Gand ou le Club de Bruges , ont connu des désillusions face à la Roma et Manchester United, nos Belges en lice avec leurs clubs européens ont, eux, été victorieux.

Facile vainqueur à l'aller contre Ludogorets, l'Inter a réédité pareille performance lors du match retour en venant à bout 2-1 des Bulgares. On notera, au passage, que le second but intériste est signé Romelu Lukaku. Un goal plutôt chanceux et peu académique qu'on vous propose de revoir ici. Avec cette victoire, l'Inter évince donc Ludogorets et se qualifie sereinement pour le prochain tour.

Arsenal, mord la poussière au bout de la nuit

Quel match ! Arsenal risque d'en faire des cauchemars pendant bien longtemps. Victorieux 1-0 au match aller de l'Olympiakos, les Gunners ont encaissé un but à l'heure de jeu au retour. 1-1, score global donc et direction les prolongations. 30 minutes supplémentaires lors desquelles hommes d'Arteta ont cru tenir le bon bout, Aubemeyang délivrant tout un stade d'une superbe reprise acrobatique. C'était sans compter sur le jusqu'au boutisme des Grecs qui ont repris les devants à la 119 minute grâce à El Arabi. 1-2, score final et une désillusion de plus pour Arsenal. Aubameyang s'en voudra probablement longtemps d'avoir galvaudé cette occasion trois étoiles seul face au but...à la 122e minute.

Porto, l’Ajax, Celtic : d'autres gros poissons ont coulé

Cette soirée aura également livré son lot de surprises avec pas mal de favoris qui ont trébuché. On pense notamment à Porto, dominé de la tête et des épaules, à l'aller comme au retour (score cumulé de 5-2) par une convaincante équipe de Leverkusen qui poursuit sa route. Autre match mais déception similaire pour l'Ajax, vainqueur de Getafe (2-1) mais éliminé après sa défaite 2-0 du match aller. Pour finir, on pointera également la déroute du Celtic (contre Copenhague).

Basaksehir vainqueur d'un thriller haletant face au Sporting

Voici le genre de rencontres et de come-backs dont raffole le spectateur neutre. Défait 3-1 à l'aller par un Sporting dominant, Basaksehir ne voulait pas s'avouer vaincu et continuer à croire en un exploit éventuel. Mission accomplie puisque les Turcs ont arraché la prolongation à la toute dernière seconde sur un but de Visca. Ils ont ensuite définitivement assommé les Portugais en prenant les devants sur un pénalty...à la 119e minute. Comment dit-on remontada en Turc?