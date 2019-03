Chelsea qualifié, triplé de Giroud, Krasnodar éliminé par Valence malgré un bijou

Chelsea s'est aisément qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League jeudi au Dynamo Kiev à l'issue de la manche retour des 8es de finale grâce à une nouvelle victoire (0-5) confirmant le 3-0 de l'aller. Eden Hazard a suivi la rencontre depuis le banc de touche. De son côté, Krasnodar a été sorti par Valence suite au partage entre les deux formations (1-1).

Vainqueurs 3-0 au match aller, les Londoniens pouvaient compter sur un Olivier Giroud de gala. L'international français s'offrait un triplé (5e, 33e et 59e) tandis que Marcos Alonso avait inscrit le troisième but juste avant le repos (45e). À douze minutes du terme, Hudson-Odoi donnait au score son allure définitive. A nouveau mis au repos par Maurizio Sarri, Hazard est resté sur le banc pendant les 90 minutes.

Krasnodar a cru éliminer Valence. Battue 2-1 au match aller, la formation russe pensait avoir inscrit le but de la victoire et de la qualification via Suleymanov à cinq minutes du terme mais Valence égalisait dans les arrêts de jeu sur un but de Guedes (90e+3) pour filer en quarts de finale.

Le tirage au sort des quarts de finale (aller le jeudi 11 avril, retour le 18 avril) se déroulera ce vendredi à Nyon (Suisse).