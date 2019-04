Chelsea, avec Hazard 65 minutes, qualifié pour les 1/2 de l'Europa League

Chelsea s'est qualifié ce jeudi pour les 1/2 finales de l'Europa League en battant le Slavia Prague (4-3) lors du match retour. Les Londoniens s'étaient imposés 0-1 à l'aller.

Le match a été débridé et les Blues ont maîtrisé leur première période pour rejoindre les vestiaires avec 3 buts d'avance (4-1). Les réalisations ont été signées par Pedro (5', 27'), Deli (10', CSC), Giroud (17') pour Chelsea et Soucek pour le Slavia (26'). Les Tchèques ont remis la pression en deuxième période pour revenir à 4-3 via deux frappes de mule de Sevcik (51' et 55'), sans parvenir à recoller pour réellement faire douter les hommes de Sarri.

Eden Hazard a débuté la rencontre, chose rare en Europa League. Le Belge, qui a subi plusieurs fautes au niveau de sa cheville en première période, est sorti à la 65ème minute.

Chelsea se qualifie donc et affrontera Francfort en 1/2 finale. L'autre demi-finale opposera Arsenal à Valencia.