Charles Morren après la victoire historique de Dudelange: "On a envie de rêver"

Les Luxembourgeois de Dudelange ont ramené une victoire historique de leur déplacement à Nicosie (3-4) ce jeudi lors du premier match de poule de l'Europa League. "C'est un sentiment exceptionnel de jouer une compétition comme celle-ci" explique Charles Morren, contacté par notre journaliste Pascal Scimè.

Sur la pelouse du GSP Stadium de Nicosie, Sinani a inscrit le 0-1 (36e), avant que le Belge Antoine Bernier se charge du deuxième but d’une frappe sèche (51e).

"On marque assez vite dans le match donc on se dit que c'est possible" explique Charles Morren. Mais les Luxembourgeois ensuite ont connu un black-out de quatre minutes. Le temps pour Pavlovic (54e et 58e) et De Vicenti sur penalty (56e) de complètement renverser la situation.

"On a un peu perdu les pédales" concède le joueur. "Cela doit être le manque d'expérience. C'était la panique à bord. Le monde s'écroule. Ca devient compliqué. L'adversaire frappe où il faut."

Dudelange a du caractère et l’a prouvé. Stolz a égalisé (72e) avant que Sinani ne valide la première victoire de son équipe en phase de groupe de l’Europa League avec son doublé (82e). "Mais on a relevé la tête hors de l'eau. L'équipe a fait un travail formidable. On pousse et on met le but libérateur" complète Morren.

Avec ce succès le quadruple champion du Luxembourg en titre fait déjà mieux que la saison dernière où il n’avait engrangé qu’un point. "Tout le monde encore du mal à y croire. C'est une première victoire historique pour Dudelange. C'est exceptionnel. Je suis fier de participer à cela. On a envie de rêver. Il y a encore des bonnes choses qui peuvent arriver."