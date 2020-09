Charleroi, vainqueur du Partizan Belgrade, à une marche de l'Europa League

Le Sporting de Charleroi retrouvait, à huis clos, la scène européenne ce jeudi soir. Avant d’accéder aux poules de l’Europa League, les Carolos avaient encore deux étapes à franchir. La première, face au Partizan Belgrade.

Pas vraiment de phase d’observation dans cette rencontre et une grosse opportunité des Zèbres qui va se transformer en but. Dessoleil surgit après un coup de coin de Morioka et lance idéalement sa formation (1-0). On joue depuis seulement dix minutes. La suite de la première période est timide, légèrement dominée par les visités, mais les occasions sont peu nombreuses.

Les Serbes, avec notamment Markovic, ancien médian du Sporting d’Anderlecht prêté par Liverpool, reviennent avec de meilleures intentions et font mouche dès la 53e minute. Soumah, monté à la pause, traine au point de penalty et ne laisse aucune chance à Penneteau lorsque le ballon passe devant lui (1-1).

Rezaei le libérateur

Charleroi plie légèrement, notamment sur deux envois puissants de Soumah, encore lui, et tente de réagir, via des incursions de Busi et Dessoleil. Mais le marquoir n’évolue plus, on se dirige vers la prolongation donc.

Celle-ci est serrée et il faut attendre la 107e minute pour la libération du côté carolo. Rezaei donne un coup franc direct… directement dans les filets du but serbe. Un coup franc précis, une réalisation très importante (2-1).

Qualifié pour les play-offs de la C3, le Sporting sera opposé au Lech Poznan le 1er octobre. Les Zèbres fileront en Europa League en cas de succès face à la formation polonaise, tombeuse très facilement des Chypriotes de l’Apollon Limassol (0-5).