Charleroi – Lech Poznan : "Un moment historique" pour les Zèbres (direct audio à 19h)

Leader du championnat de Belgique, le Sporting Charleroi peut continuer à surfer sur son excellent début de saison et veut écrire une nouvelle page de son histoire en accédant pour la première fois à la phase de poules de l’Europa League. Il reste un obstacle pour les Carolos, Lech Poznan jeudi (19h00) au stade de Charleroi en match unique des barrages. Une rencontre que nous vous proposons de suivre en notre compagnie en direct radio.

"Nos joueurs aimeraient beaucoup pouvoir écrire l’histoire", a déclaré mercredi en conférence de presse Karim Belhocine. "Bien entendu, c’est un moment historique pour le Sporting mais aussi pour la Ville de Charleroi. Mais il ne faut pas oublier que c’est surtout un moment historique pour les joueurs. La plupart dans le groupe n’ont pas encore connu une qualification européenne. Le football mérite d’être vécu pendant le match. On fera tout ce qu’il faut et on donnera tout. Si on doit entrer dans l’histoire, ça demandera beaucoup d’efforts et on essayera de les pousser pour."

"C’est un match important car il y a une qualification et une élimination directe. Donc on sait que l’on ne pourra pas se rattraper", prévient quant à lui Nicolas Penneteau. "Je pense qu’il y aura des matchs tout aussi importants après celui contre Poznan. On se concentre sur le premier qui vient et quand il sera terminé, le plus important sera celui face au Standard. "

En dehors de l’aspect purement sportif, cette qualification pourrait être très importante pour l’avenir (financier) du club. "Charleroi joue une partie de sa saison dans le sens où si on passe, on touchera à quelque chose d’extraordinaire", explique Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif de Charleroi. "On touchera aussi quelque chose de financier car jusqu’à maintenant, on a passé deux tours avec des pertes puisque la seule chose que l’on a, c’est de jouer à domicile mais sans public et sans indemnités UEFA. Ce serait l’occasion d’avoir de grands défis sportifs sur six matchs et d’avoir un calendrier européen que l’on n’a jamais eu et d’avoir une rentrée financière qui correspond à cet investissement. Maintenant notre saison, comme celle de nos adversaires, sera longue. Ce sera à la fin des playoffs que l’on fera le bilan.

Lech Poznan, vice-champion de Pologne, est aussi sur une belle lancée avec des larges victoires sur Valmiera (3-0), Hammarby (0-3) et Apollon Limassol (0-5), même si pour l’heure Poznan occupe la 10e place en championnat avec cinq points en quatre rencontres. Contrairement à Charleroi, le club polonais a obtenu le report de son match national pour préparer ce duel européen.