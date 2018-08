Castagne et l'Atalanta éliminés, Dudelange, le Zenit et Leipzig qualifiés pour l'Europa League

L'Atalanta Bergame et Copenhague ont dû attendre les tirs au but pour se départager lors de la double confrontation des barrages d'Europa League. Après le 0-0 du match aller en Italie, aucune des deux équipes n'est parvenue à marquer. Les erreurs de Alejandro Gomez et d'Andreas Cornelius ont été fatales aux Bergamasques.

Timothy Castagne a disputé les 120 minutes de cette manche retour avec pour une bonne partie du temps un bandage au niveau de la tête. Le latéral droit belge était un des deux seuls joueurs de champ titulaires à avoir disputé toute la rencontre en Serie A face à la Roma dimanche dernier.

Dans les autres matchs de la fin d'après-midi, on notera surtout la qualification des Rangers pour la phase de poules après huit ans d'absence. Les Écossais ont partagé 1-1 face aux Russes d'Ufa malgré une infériorité numérique et ont donc conservé l'avance d'un but (2-1) acquise à l'aller.

Le RB Leipzig s'est pour sa part sauvé dans les arrêts de jeu face aux Ukrainien de Zorya Louhansk pour s'imposer finalement 3-2 grâce à un penalty de Forsberg.

Vainqueur 3-2 à l'aller, le FC Bâle s'est incliné 1-0 face aux Chypriotes de l'Apollon et est sorti de la compétition. Même constat pour le Molde d'Alex Craninx, sur le banc toute la rencontre, qui s'est imposé 2-1 contre le Zenit Saint-Pétersbourg mais n'est pas parvenu à décrocher la qualification (3-1 à l'aller).

L'exploit de la soirée est pour Dudelange qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour la phase de poules de l'Europa League. Les Luxembourgeois se sont imposés 2-3 sur la pelouse des Roumains de Cluj après leur succès 2-0 à l'aller.